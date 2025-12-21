Tradición y nieve: la XXI edición de la Feria de Nadam en Mongolia Interior
Publicado:
¡La ciudad china de Hulun Buir se vistió de blanco! Esta semana se inauguró la XXI Feria de Nadam de Hielo y Nieve en Mongolia Interior, un espectáculo invernal que año tras año cautiva a visitantes de todo el mundo con su cultura y tradición.
