Región Metropolitana: Inspectores municipales recibieron cámaras corporales
Publicado:
Fotos Destacadas
Presidente Boric inauguró el Centro Espacial Nacional en Cerrillos
Los finalistas al Premio "Rey de América"
Con Brereton, Endler, Assadi y Cepeda: Las tarjetas que lanzó la Roja para Navidad
Fotos Recientes
Región Metropolitana: Inspectores municipales recibieron cámaras corporales
Vanessa Sofía Bourgeois, la nueva pareja de Marcelo "Chino" Ríos
Caótica jornada de compras en el día previo a fiesta navideña
El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, encabezó este miércoles la entrega de cámaras corporales a inspectores municipales de diversas comunas de la región, en el marco del programa Proteger del GORE.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados