Región Metropolitana: Inspectores municipales recibieron cámaras corporales

Publicado:
El gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, encabezó este miércoles la entrega de cámaras corporales a inspectores municipales de diversas comunas de la región, en el marco del programa Proteger del GORE.

