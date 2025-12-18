Barrios y Jarry ya definieron su primera estación para 2026

A falta de un par de semanas para que inicie la temporada 2026 del tenis mundial, los chilenos Tomás Barrios (111° del ranking ATP) y Nicolás Jarry (123°) ya tienen definida su primera estación.

Esta será el Challenger de Canberra, en Australia, entre el 4 y el 10 de enero próximo.

El torneo tendrá un gran main draw, pues contará con dos ex top ten como el japonés Kei Nishikori, ex 4 del planeta, y el belga David Goffin, otrora 7 del orbe.

La cita les servirá a ambos tenistas para preparar su participación en las clasificaciones del Abierto de Australia, certamen donde ya aparecen en el cuadro principal Cristian Garin y Alejandro Tabilo.