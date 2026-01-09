Síguenos:
País | Policial | Robo de vehículos

Nuevo asalto con retención de camionero en la capital

Publicado:
Periodista Radio: Byan Galvez Silva

El atraco ocurrió esta tarde en la caletera de la Autopista Vespucio Sur.

Otros dos casos similares se registraron esta misma semana.

Nuevo asalto con retención de camionero en la capital

La víctima y un hijo que lo acompañaba fueron liberados tras algunos minutos por los delincuentes.

En portada

Un nuevo robo de camión con la modalidad de retención de su conductor se registró la tarde de este viernes en la capital.

El hecho ocurrió en la caletera de la Autopista Vespucio Sur, a la altura de Mall Plaza Oeste, en Cerrillos, donde un camionero y su hijo fueron intimidados por delincuentes, según quedó graficado en un video grabado por automovilistas.

Según informaron funcionarios policiales, las víctimas fueron liberadas poco después del hecho, y la máquina apareció abandonada en cercanías del Terminal Pesquero, en Lo Espejo, luego de que se activara su sistema cortacorriente, que impidió que los ladrones continuaran su huida.

Carabineros informó que, pese a la recuperación del camión, hasta el momento no se ha logrado dar con el paradero de los asaltantes. No obstante, ambas víctimas se encuentran en buen estado de salud.

Ahora se investiga si este hecho está vinculado con otros dos asaltos de características similares registrados durante la semana.

En portada