¿Cuándo y dónde ver a Nicolás Jarry en semifinales del Challenger de Madrid?

El chileno Nicolás Jarry (156° ATP) se alista para saltar a la cancha y enfrentar al austriaco Jurij Rodionov (176°) por las semifinales del Challenger 75 de Madrid, torneo que ha llenado de buenas sensaciones al tenista nacional.

Jarry viene de dos sólidos triunfos ante el suizo Dominic Sticker y el bosnio Nerman Fatic, luego de una primera ronda definida por el abandono del español Miguel Damas.

El "Príncipe" buscará el paso a la final este sábado 11 de abril, no antes de las 10:00 horas de Chile (16:00 GMT), pues tendrá el segundo turno en la cancha principal del torneo.

Al igual que el resto del campeonato, el partido será transmitido via streaming por la plataforma gratuita Challenger TV.