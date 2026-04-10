Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

¿Cuándo y dónde ver a Nicolás Jarry en semifinales del Challenger de Madrid?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La cuarta raqueta nacional quiere sostener su camino y llegar a la definición del título.

¿Cuándo y dónde ver a Nicolás Jarry en semifinales del Challenger de Madrid?
 Photosport (Archivo)
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El chileno Nicolás Jarry (156° ATP) se alista para saltar a la cancha y enfrentar al austriaco Jurij Rodionov (176°) por las semifinales del Challenger 75 de Madrid, torneo que ha llenado de buenas sensaciones al tenista nacional.

Jarry viene de dos sólidos triunfos ante el suizo Dominic Sticker y el bosnio Nerman Fatic, luego de una primera ronda definida por el abandono del español Miguel Damas.

El "Príncipe" buscará el paso a la final este sábado 11 de abril, no antes de las 10:00 horas de Chile (16:00 GMT), pues tendrá el segundo turno en la cancha principal del torneo.

Al igual que el resto del campeonato, el partido será transmitido via streaming por la plataforma gratuita Challenger TV.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada