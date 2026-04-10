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Tópicos: Deportes | Tenis | Nicolás Jarry

Jarry tras volver a unas semifinales: "No dejaré que se me meta nada más a la cabeza"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

Pese a sus últimos triunfos, el nacional reconoció que está "necesitando reforzar bastante".

Jarry tras volver a unas semifinales:
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Con su destacada semana en el Challenger de Madrid, Nicolás Jarry (156° del ranking ATP) no sólo puso fin a una pésima racha negativa de 13 derrotas consecutivas en el tour, sino que también regresó a un semifinales de un torneo después de dos años.

El tenista chileno aplastó este viernes al bosnio Nerman Fatic (249°) por parciales de 6-1 y 6-4 en poco más de una hora y ahora buscará meterse en la final cuando el sábado enfrente al austriaco Jurij Rodionov (176°).

Tras su victoria de esta jornada, el "Príncipe" resaltó la importancia que tiene la salud mental en su vida y carrera profesional: "No dejando que se me meta nada más a la cabeza y seguir haciendo lo mismo", sostuvo.

"Hoy día creo que logré hacerlo un poquito mejor que el otro día. Pero bueno, sigo necesitando reforzarlo bastante. Así que bueno, por eso agradecido de tener otra oportunidad", añadió la cuarta raqueta nacional.

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