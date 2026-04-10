Nicolás Jarry entró en racha triunfal y se metió en semifinales en Madrid

El tenista chileno Nicolás Jarry (156° de la ATP) dio una nueva muestra de su calidad al vencer este viernes al bosnio Nerman Fatic (249°) en los cuartos de final del Challenger de Madrid.

El número cuatro de Chile hizo gala de la calidad que lo tuvo entre los 20 mejores del orbe para vencer al balcánico por un sólido 6-1 y 6-4 en un partido que duró una hora y 10 minutos.

En la siguiente ronda, el nacional, sexto cabeza de serie del torneo, se verá las caras ante el austriaco Jurij Rodionov (176°), a quien venció en 2019 en el marco de la Copa Davis.

Este resultado le permite a Jarry sumar 12 puntos y escalar dos posiciones en el Ranking Live, ubicándose 154°.