Nicolás Jarry cayó en primera ronda del Challenger de Lima

El tenista chileno Nicolás Jarry (790° del ranking ATP) se despidió este martes en la primera ronda del cuadro principal del Challenger de Lima, tras inclinarse por parciales de 7-6 (2), 4-6 y 7-5 frente al español Nikolas Sánchez Izquierdo (151°).

El espigado jugador nacional desaprovechó un quiebre de ventaja en el tramo inicial de la primera manga y terminó cediendo el desempate por 7-2, aunque logró reaccionar en el segundo capítulo al romper en el décimo juego para emparejar el marcador.

En el parcial definitivo, el nieto de Jaime Fillol resistió con su servicio hasta el undécimo 'game', momento en que el octavo preclasificado hispano consiguió el rompimiento clave para sellar la victoria tras dos horas y 58 minutos.

Pese al tropiezo, el "Príncipe" sumó rodaje tras superar dos rondas de la qualy en su etapa de reinserción luego de seis meses de inactividad por una dolencia en el codo, mientras que Sánchez Izquierdo avanzó a octavos de final para medirse con el austríaco Filip Misolic (688°).