Nicolás Jarry fue eliminado en primera ronda de la qualy del ATP de Río de Janeiro

El tenista chileno Nicolás Jarry (143° del ranking mundial) tuvo su debut y despedida en la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro tras ser eliminado por el portugués Jaime Faria (148°).

La raqueta nacional cayó por 7-6 (6), 6-7 (4) y 6-3 tras un duelo que se extendió por dos horas y 52 minutos.

Con esta derrota, el nieto de Jaime Fillol quedó fuera del main draw, donde ya esperan Alejandro Tabilo (71°) y Cristian Garin (89°), y donde Tomás Barrios (114°) busca ingresar desde la clasificación.

El encuentro ante Faria reflejó irregularidad. El chileno tuvo oportunidades de cerrar el primer set tras quebrar en el undécimo game, pero el portugués recuperó el servicio y se impuso en el tie break por 8-6.

En la segunda manga, Jarry reaccionó y ganó el desempate por 7-4, pero en el tercer parcial un quiebre en el octavo juego bastó para que el luso sellara la eliminación.

La racha negativa de Jarry se prolonga por varios meses: no gana un partido individual desde julio pasado, tras una temporada marcada por la neuritis vestibular. Desde entonces ha disputado nueve torneos sin victorias, aunque sí celebró en dobles junto a Barrios en Copa Davis.