Nicolás Jarry tuvo debut y despedida en la qualy del Abierto de Australia

El tenista chileno Nicolás Jarry (133°) tuvo un debut y despedida en la primera ronda de la qualy del Abierto de Australia, donde cedió con parciales de 6-4 y 6-3 ante el francés Titouan Droguet (152°).

De entrada, el europeo demostró mejores condiciones que el criollo al dejarlo en cero con sus dos primeros saques. Sin embargo, no fue hasta el décimo game que consiguió quebrar para llevarse la primera manga en un tiempo de 42 minutos.

Posterior a ello, Jarry golpeó de entrada con una ruptura en el segundo episodio y dejó ir la ventaja en el siguiente juego. Droguet se mantuvo firme y, no solo sacó adelante su servicio, si no que consiguió una nueva ruptura que le hizo encaminar con un 3-1 su triunfo.

Tras esta derrota, la raqueta criolla sumó su octava caída de forma consecutiva y tendrá que dejar atrás el "major" para pensar en lo que será el Challenger de Concepción que arranca este próximo 27 de enero.