Djokovic: El tenis femenino es el deporte de mujeres más exitoso y mejor pagado

El tenista serbio Novak Djokovic (3° del ranking ATP) afirmó este lunes que el tenis femenino es el deporte de mujeres más exitoso y mejor pagado del mundo, luego de asegurar su boleto a los octavos de final en Indian Wells.

Consultado en rueda de prensa sobre la igualdad de condiciones entre las categorías masculina y femenina, el experimentado deportista consideró que la situación actual de la disciplina no respondió a una opinión personal, sino a una realidad innegable.

"No se trata de lo que pienso. Es un hecho. El tenis femenino ha sido, con diferencia, el deporte de mujeres global más exitoso y también el mejor pagado, así que es genial verlo", expresó el jugador.

"Estoy feliz y estoy orgulloso por eso. Creo que está en una situación buena", añadió.

En el ámbito deportivo, Djokovic clasificó a la ronda de los dieciséis mejores en Indian Wells por primera vez desde la temporada 2017, instancia donde jugará frente al británico Jack Draper para buscar el paso a los cuartos de final.