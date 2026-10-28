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Tópicos: Deportes | Tenis | Novak Djokovic

Djokovic elogió el movimiento estudiantil de Serbia tras sorprendente victoria electoral

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exnúmero uno del mundo se manifestó a favor del triunfo electoral de la llamada "Lista de Estudiantes".

Djokovic elogió el movimiento estudiantil de Serbia tras sorprendente victoria electoral
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El tenista serbio Novak Djokovic, antiguo número 1 del tenis mundial, felicitó este martes a los estudiantes de su país por haber derrotado, pese a enormes presiones, al todopoderoso Aleksandar Vucic en las elecciones legislativas del domingo en Serbia.

"Les felicito por su victoria. Admiro profundamente el que hayan logrado romper el culto a la personalidad de una sola persona, unificar todo el proceso y despertar la esperanza y el orgullo en la gente", dijo Nole al diario Telegraf, de Belgrado.

El tenista aseguró que la "presión contra los estudiantes fue enorme", por lo que está "excepcionalmente orgulloso de los jóvenes, su perseverancia, su lucha y su fe que han demostrado en los últimos años".

El ganador de 24 Grand Slams, que a sus 39 años sigue activo, destacó que la llamada "Lista de Estudiantes", creada por un movimiento estudiantil que denuncia desde hace dos años la corrupción endémica y el creciente autoritarismo en Serbia, despertó la esperanza y trajo al país un ambiente positivo.

"Su comportamiento ha generado este orgullo en todo el pueblo, no solo en Serbia. La victoria nos da seguridad; ahora todos tenemos esperanza en nuestro país, en que todo avanzará y que disfrutaremos del futuro", aseguró Djokovic, actualmente número 12 en el ranking mundial ATP.

En el pasado, el jugador ya había expresado su apoyo al movimiento estudiantil, por lo que fue duramente atacado por Vucic y sus medios de comunicación afines.

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