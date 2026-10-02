Djokovic resistió la embestida del chino Bu y llegó a las 31 victorias seguidas en Beijing

El serbio Novak Djokovic (11° de la ATP) remontó este viernes ante el chino Bu Yunchaokete (104°) para vencerlo por 4-6, 7-6 (2) y 6-2, y avanzar a los cuartos de final del torneo de Pekín, donde encadenó su victoria número 31 sin derrotas e igualó el mejor arranque de un jugador en un torneo en la era Open, hasta ahora en poder de Rafael Nadal.

El encuentro duró dos horas y 52 minutos sobre la pista dura de la central Diamond de Pekín, abarrotada de aficionados que repartieron sus ánimos entre la leyenda serbia y el aspirante local, que obligó al seis veces campeón a defender su imbatibilidad en un tercer set.

Djokovic, de 39 años y de vuelta en el torneo 11 años después de su última participación, igualó las 31 victorias con las que el español Rafael Nadal inició su trayectoria en Roland Garros y mantuvo abierta la posibilidad de conquistar su séptimo título en la capital china.

En ese camino ahora se verá las caras ante el triunfador de la llave entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el local Juncheng Shang (250°).