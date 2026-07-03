Djokovic venció a Rindeknech e igualó récord de Federer en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic (8° del ranking ATP) venció al francés Arthur Rindeknech (28°) por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) y se situó en los octavos de final de Wimbledon para sumar su triunfo 105 en la competiciótn, los mismos que logró el suizo Roger Federer, hasta ahora el único con más victorias individuales en el All England Club.

Djokovic, que persigue su octava corona en Inglaterra y el vigésimo quinto Grand Slam de su carrera, jugará en octavos contra el ruso Roman Safiullin (132°), que derrotó al brasileño Joao Fonseca (27°) por triple marcador de 6-3.

Ante el galo, que le arrebató un set, el serbio igualó a Federer en partidos ganados en el certamen de césped. Solo está por delante la legendaria Martina Navratilova que registró 120 victorias individuales. Es la única ya que tiene mas triunfos que el jugador de 39 años, que insiste en aumentar su cosecha de grandes éxitos.

"He hecho todo lo posible en el tie break para controlar la situación y he sacado muy bien", dijo Djokovic, elogiando a Rinderknech. "Tiene mucha calidad y saca de forma increíble. Es un jugador top y no teme a los grandes escenarios", expresó.

"Estoy contento de haber ganado y superar a este rival. Seguro que cuando llegue a las 120 victorias de Navratilova habrá alguien más pero es un honor hacer historia en este deporte, sobre todo aquí, en el torneo que soñaba desde niño", indicó en la pista.

El serbio no piensa en récords. "Solo pienso en ganar el partido que tengo y esta vez había más tensión de lo normal", dijo el balcánico.

Sobre la igualdad con Federer en victorias dijo que podían jugar entre ellos para deshacer el empate. "Estaría bien jugar para ver quien logra la victoria 106 aquí. Vamos a llamarle", bromeó.