¿Cuándo y dónde ver a Tabilo en la segunda ronda de Roland Garros?
El chileno se verá las caras ante el monagesco Vacherot este jueves.
El chileno se verá las caras ante el monagesco Vacherot este jueves.
El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) tuvo un arrollador debut en el cuadro principal de Roland Garros y ahora se enfoca en su duelo de segunda ronda ante el monegasco Valentin Vacherot (19°), con quien tiene un registro de un triunfo y una derrota.
El partido entre Tabilo y Vacherot fue programado para este jueves en el tercer turno del Court 13, cuya acción arranca a las 5:00 horas chilena, por lo que el duelo partirá a eso de las 8:30 horas, y tú lo podrás ver en los canales de ESPN y a través de la plataforma de Disney+.
El primer duelo entre ambos tenistas se remonta a 2017, cuando el europeo venció a Tabilo en el F22 de Túnez.
En 2024, en tanto, el chileno venció a Vacherot en las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence, torneo que el zurdo terminó ganando.
En caso de vencer al monegasco, el zurdo nacido en Canadá avanzará por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros y enfrentará al ganador de la llave entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el promisorio francés Moise Kouamé (318°).