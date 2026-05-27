Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago14.0°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

¿Cuándo y dónde ver a Tabilo en la segunda ronda de Roland Garros?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno se verá las caras ante el monagesco Vacherot este jueves.

¿Cuándo y dónde ver a Tabilo en la segunda ronda de Roland Garros?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El tenista chileno Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) tuvo un arrollador debut en el cuadro principal de Roland Garros y ahora se enfoca en su duelo de segunda ronda ante el monegasco Valentin Vacherot (19°), con quien tiene un registro de un triunfo y una derrota.

El partido entre Tabilo y Vacherot fue programado para este jueves en el tercer turno del Court 13, cuya acción arranca a las 5:00 horas chilena, por lo que el duelo partirá a eso de las 8:30 horas, y tú lo podrás ver en los canales de ESPN y a través de la plataforma de Disney+.

El primer duelo entre ambos tenistas se remonta a 2017, cuando el europeo venció a Tabilo en el F22 de Túnez.

En 2024, en tanto, el chileno venció a Vacherot en las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence, torneo que el zurdo terminó ganando.

En caso de vencer al monegasco, el zurdo nacido en Canadá avanzará por primera vez en su carrera a la tercera ronda de Roland Garros y enfrentará al ganador de la llave entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (71°) y el promisorio francés Moise Kouamé (318°).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada