Djokovic rompió otro récord en Roland Garros y avanzó a tercera ronda

El tenista serbio Novak Djokovic sumó otro capítulo a su historia en el tenis mundial tras vencer al francés Valentin Royer, 74° del ránking, por 6-3, 6-2, 6-7(7) y 6-3, resultado que le permitió avanzar a la tercera ronda de Roland Garros.

El jugador de 39 años alcanzó los 120 partidos disputados en el Grand Slam parisino y se convirtió en el jugador con más encuentros en un mismo torneo grande, superando los 119 que Roger Federer jugó en Wimbledon.

Además, Djokovic logró su victoria número 103 en la arcilla francesa y se instaló en la tercera ronda por vigésima tercera temporada consecutiva, en una jornada exigente por el calor y por la reacción de Royer, quien le arrebató el tercer set en el desempate.

El balcánico busca en París su título grande número 25, una meta que lo dejaría en solitario en la cima histórica del tenis. Su camino ahora tendrá como próximo obstáculo al brasileño Joao Fonseca, de 19 años.