Joao Fonseca hizo historia en Roland Garros tras eliminar con épica remontada a Novak Djokovic

El brasileño Joao Fonseca, 30° del ranking mundial, hizo historia este viernes en Roland Garros, al eliminar al mítico Novak Djokovic, cuarto en el escalafón y exnúmero uno de la ATP, con una épica remontada por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en casi cinco horas de partido, en medio de un sofocante calor en la capital francesa.

Para el brasileño es la victoria más importante de su carrera, tras vencer al serbio, ganador de 24 Grand Slam, tres de ellos en Roland Garros (2016, 2021 y 2023).

Para Nole, en cambio, la derrota también es histórica, ya que desde 2009 que no caía en una fase tempranera de Roland Garros.

Además, es la primera vez que pierde con un jugador menor de 20 años en un Grand Slam.

Con la derrota de Djokovic, no quedan campeones de Grand Slam en el cuadro principal, por lo que este año se coronará un nuevo monarca en París.

Djokovic ganó los dos primeros sets y se notaba su apuro por tratar de ganar lo antes posible ante el brasileño, 20 años menor. Sin embargo, el sudamericano hizo valer esa juventud, y con un agresivo juego agotó las energías del oriundo de Belgrado, visiblemente afectado en lo físico y mental por la remontada de Fonseca.

En la próxima fase, octavos de final, Fonseca enfrentará al noruego Casper Ruud (16°), quien también batalló por casi cinco horas para eliminar al norteamericano Tommy Paul (21°), por 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(4) y 7-5.