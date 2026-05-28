No tenía ni p... idea: Así reaccionó Francisco Cerúndolo por triunfazo de su hermano sobre Sinner

Francisco Cerúndolo, tenista argentino y número 18 del ranking ATP, vivió un momento increíble en Roland Garros, luego de enterarse en plena cancha de la histórica victoria de su hermano, el también tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo, sobre el italiano Jannik Sinner, 1° del mundo, en la segunda ronda del Grand Slam parisino.

El argentino estaba disputando en paralelo su partido contra el francés Hugo Gaston, al que terminó venciendo por 2-6, 6-4, 6-2 y 6-1, cuando empezó a recibir información desde la tribuna sobre la remontada de su hermano, quien dio vuelta un duelo que parecía perdido ante el principal favorito del torneo.

"No sabía, no tenía ni puta idea. Yo entré a cancha creo que set abajo, no sé si 3-1 o 4-1 abajo", relató Francisco tras su partido, luego de que en la transmisión oficial de ESPN le contaran que Juan Manuel había derrotado a Sinner por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1.

El mayor de los Cerúndolo explicó que en medio de su encuentro intentaba no desconcentrarse con las novedades que llegaban desde la cancha de su hermano: "Iba a la toalla y la gente me decía 'tu hermano está ganando, tu hermano está ganando'. Y yo decía 'para, para, por favor, no me digas más nada, yo estoy sufriendo mi partido todavía'".

La presión aumentó cuando le avisaron que Juan Manuel ya había concretado el batacazo. "Y después no sé, 3-1, 4-1 en el cuarto e iba a la toalla, 'tu hermano ganó, tu hermano ganó'. Y yo decía '¡la concha de la lora!', o sea, tengo que ganar yo porque no puedo fallar ahora. Así que nada, fue todo muy loco", expresó.

La jornada terminó con doble alegría para la familia, ya que Juan Manuel Cerúndolo logró una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Sinner, mientras Francisco también avanzó a la tercera ronda de Roland Garros.