Roland Garros castigará a tenista por dichos machistas: "Debe arbitrar un hombre, es muy difícil para una mujer"

La dirección de Roland Garros informó que sancionará al tenista paraguayo Daniel Vallejo por declaraciones machistas contra la jueza de silla Ana Carvalho tras su eliminación en segunda ronda a manos del francés Moïse Kouamé el jueves pasado.

En la rueda de prensa posterior al partido Vallejo se quejó de que la árbitra no había sido capaz de controlar al público, que animó de forma desaforada al francés.

Posteriormente, en declaraciones al sitio Clay Tenis, el jugador fue más contundente, pasando al ámbito sexista: "Este tipo de partidos tiene que arbitrarse un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo".

Al ser consultado nuevamente para aclarar si realmente pensaba que una mujer no podía dirigir este tipo de ambientes en los partidos, Vallejo reiteró: "Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público".

"La dirección del torneo sancionará de manera significativa, con una multa, a Vallejo", indicó Roland Garros en un comunicado.

Pese al evidente tono de sus palabras, Vallejo trató de justificarse, apuntando que "mis comentarios no iban en la dirección en la que se entendieron".

"Resto a la umpire y el trabajo que hace. Luego de cinco horas de batalla estaba muy molesto y con un montón de emociones. Me disculpo", añadió via Instagram.

"También quiero aclarar que no la culpo a ella por perder, ella hizo un buen trabajo a lo largo de todo el partido. Aprenderé y seré mejor con esto. Tengo gran respeto por Roland Garros, la Federación Francesa de Tenis y todo el mundo involucrado en el tenis", cerró.