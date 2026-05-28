Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago18.6°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Roland Garros

Sinner explicó su derrumbe en Roland Garros: Desperté como si me golpeara contra un muro

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El italiano tuvo un bajón físico en su duelo con Juan Manuel Cerúndolo.

Sinner explicó su derrumbe en Roland Garros: Desperté como si me golpeara contra un muro
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El número uno de la ATP, el italiano Jannik Sinner, explicó su sorpresiva eliminación en la segunda ronda de Roland Garros y negó que el calor haya sido el origen de los problemas físicos que marcaron su caída frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

"Hoy no encontraba ninguna energía", afirmó el italiano tras perder por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en un partido que cambió completamente de rumbo después de los dos primeros sets.

El número 1 del mundo aseguró que ya se sentía mal desde primera hora de la mañana y graficó su estado con una frase contundente: "Me desperté como si me golpeara contra un muro".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada