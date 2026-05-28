Sinner explicó su derrumbe en Roland Garros: Desperté como si me golpeara contra un muro

El número uno de la ATP, el italiano Jannik Sinner, explicó su sorpresiva eliminación en la segunda ronda de Roland Garros y negó que el calor haya sido el origen de los problemas físicos que marcaron su caída frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo.

"Hoy no encontraba ninguna energía", afirmó el italiano tras perder por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en un partido que cambió completamente de rumbo después de los dos primeros sets.

El número 1 del mundo aseguró que ya se sentía mal desde primera hora de la mañana y graficó su estado con una frase contundente: "Me desperté como si me golpeara contra un muro".