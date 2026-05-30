Tabilo: "Es un sueño estar en la segunda semana de un Grand Slam"
El zurdo valoró el triunfo ante el local Kouame en un ambiente de Copa Davis.
El chileno Alejandro Tabilo cumplió "un sueño" al clasificarse en Roland Garros por primera vez para los octavos de final de un Grand Slam, tras derrotar al ídolo francés Moïse Kouame y a la presión del público galo que apoyaba al joven tenista de 17 años.
"No me esperaba tanta presión de la gente. Había visto el partido anterior, pero no creía que fuera tanto", aseguró el chileno, que reconoció que el primer set lo afrontó "nervioso" por esa presión que le sorprendió.
"En el segundo ya me solté más y he podido jugar mi tenis, así que estoy muy feliz de haber retomado el pulso mentalmente y haber podido sacar el partido adelante", comentó.
El chileno consideró que "es normal" que apoyen a los tenistas franceses y que a él le apoyarían igual si jugara en Chile.
"Hay que estar preparado para este tipo de situaciones. Yo he jugado muchos partidos de Copa Davis, en Chile, en Argentina, con el público en contra. No pensaba que iba a ser tan fuerte pero creo que forma parte de lo que te encuentras a este nivel", aseguró.
Tabilo acabó imponiéndose 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9) ante un rival que debutaba en un Grand Slam y se convierte en el cuarto chileno que alcanza los octavos en este siglo, tras Fernando González (2003, 2008 y 2009), Cristian Garín (2021) y Nicolás Jarry (2023).