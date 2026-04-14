Tabilo y Garin fueron confirmados en el cuadro principal de Roland Garros

Este martes se publicó la lista de entrada al Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada y que tendrá entre sus protagonistas a dos tenistas nacionales.

Alejandro Tabilo (45° del mundo) y Cristian Garin (83°), los dos chilenos mejor ubicados en el ranking ATP, obtuvieron un boleto directo al cuadro principal del torneo parisino sobre arcilla.

La lista de inscritos replica casi en su totalidad el Top 100 del ranking mundial, por lo que "Jano" y "Gago" aparecen listados en los pusetos 45 y 83 respectivamente, mientras Jannik Sinner lidera los nombres que animarán el torneo.

Tomás Barrios (120°) y Nicolás Jarry (155°), en cambio, tendrán que esperar hasta el 28 de abril, fecha en que se anunciará a los participantes de la qualy para el main draw.

Cabe recordar que la edición 2026 de Roland Garros se disputará desde el domingo 24 de mayo al domingo 7 de junio.