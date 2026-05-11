Wawrinka recibió invitación para disputar Roland Garros

El suizo Stan Wawrinka, de 41 años y ganador de tres torneos de Grand Slam, recibió una invitación para disputar el cuadro principal de Roland Garros, certamen que se jugará entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París.

Wawrinka, actual 125° del ránking ATP, suma 16 títulos en su carrera, entre ellos el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el Abierto de Estados Unidos 2016.

Además, es uno de los pocos jugadores que vencieron a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray en torneos de Grand Slam.

La organización también entregó una invitación al francés Gael Monfils, de 39 años y actual 222° del mundo, quien anunció que se retirará al final de la temporada. Por ello, el torneo de 2026 será previsiblemente su última participación en Roland Garros.