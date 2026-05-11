Wawrinka recibió invitación para disputar Roland Garros
El suizo será parte del cuadro principal del Grand Slam francés.
El suizo será parte del cuadro principal del Grand Slam francés.
El suizo Stan Wawrinka, de 41 años y ganador de tres torneos de Grand Slam, recibió una invitación para disputar el cuadro principal de Roland Garros, certamen que se jugará entre el 24 de mayo y el 7 de junio en París.
Wawrinka, actual 125° del ránking ATP, suma 16 títulos en su carrera, entre ellos el Abierto de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el Abierto de Estados Unidos 2016.
Además, es uno de los pocos jugadores que vencieron a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray en torneos de Grand Slam.
La organización también entregó una invitación al francés Gael Monfils, de 39 años y actual 222° del mundo, quien anunció que se retirará al final de la temporada. Por ello, el torneo de 2026 será previsiblemente su última participación en Roland Garros.