Parque Estadio Nacional será el escenario de la Copa FETECH Santiago 2026

El Centro de Tenis y Raquetas del Parque Estadio Nacional será el escenario de la Copa FETECH Santiago by Instituto Nacional del Deporte (IND), instancia en la que se disputarán dos torneos de tenis durante el mes de enero.

El primero se jugará desde el lunes 12 hasta el domingo 18 de enero; por su parte, el segundo evento arrancará el lunes 19 y culminará el domingo 25 de enero.

Ambos torneos son financiados íntegramente por la Federación de Tenis y el IND, teniendo como principal objetivo potenciar a los futuros tenistas locales para su competencia a nivel internacional.

Participarán un total de 64 jugadores en la etapa de clasificación (qualy), mientras que el cuadro final será de 32 competidores. Se trata de un circuito que reparte un premio total de 30 mil dólares y entregará 25 puntos al ganador para el ranking ATP.

Thomas Menzel (2.090 ATP) y Carlos Silva (SR) obtuvieron las Wild Cards para participar del evento, al que también asistirán los chilenos Matías Soto (396), Benjamín Torrealba (831), Bastián Malla (1.053), Amador Salazar (1.231) y Diego Jarry Fillol (1.458).