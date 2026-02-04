"Toldos azules" encendieron barricadas y marcaron calles en Blanco Encalada

En paralelo a la tercera etapa de la intervención del Municipio de Santiago en el Barrio Meiggs, un grupo de comerciantes ilegales desalojados este martes se han tomado el sector colindante de Blanco Encalada, donde amenazan con reinstalarse.

Paradójicamente, estos sujetos utilizaron algunos toldos azules rotos, además de neumáticos y colchones, para encender barricadas en San Alfonso con Avenida Blanco Encalada, lo que bloqueó el tránsito durante la madrugada de este miércoles.

Además, tal como denunciaron vecinos ayer, en las esquinas de Conferencia con Toesca -justo afuera de un edificio residencial- y San Alfonso con Toesca, además de Claudio Gay y Blanco Encalada, las calles están completamente rayadas con spray.

Esta especie de marcaje de territorio, con los respectivos nombres de cada ambulante, obligó a Carabineros y personal municipal a intervenir de inmediato, algo que no estaba contemplado en el plan original de desalojo, porque se lo tomaron de inmediato.

Los incidentes de más temprano motivaron la concurrencia de un gran contingente policial para resguardar el sector, y si bien las barricadas ya fueron apagadas, hay sujetos esperando afuera de sus vehículos a que los efectivos se retiren para instalar los toldos azules, algunos actualmente amarrados con cadenas a ciertos árboles.