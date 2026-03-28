Con nuevo título duplas de Antonia Vergara finalizaron los LP Open Series by IND

Este sábado 28 de marzo se dio término al LP Open Series by IND II, segundo torneo del circuito W15 disputado en Santiago, con una destacada jornada de finales que coronó a sus campeonas en singles y dobles.



En la competencia de duplas, la chilena Antonia Vergara y la argentina Luciana Moyano se quedaron con el título tras vencer a la nacional Fernanda Labraña y la peruana Romina Ccuno, por parciales de 6-3, 0-6 y 10-6.



Para Vergara este resultado marca su segundo título consecutivo en dobles en Santiago, luego de haberse consagrado la semana anterior junto a la brasileña Ana Candiotto, consolidando un gran momento en el circuito.



Por su parte, Luciana Moyano cerró una jornada perfecta, ya que previamente se había proclamado campeona del cuadro individual tras vencer a la española Sara Dols en tres sets, por 6-4, 4-6 y 6-1. De esta manera, la jugadora argentina conquistó en Santiago el segundo título individual de su carrera profesional.



Con estos resultados, finalizan los dos primeros torneos W15 LP Open Series by IND, parte del circuito mundial de tenis femenino, el cual se consolida como una plataforma clave para el desarrollo del tenis chileno y sudamericano.



En cuanto a la participación nacional, ambos torneos reunieron a 20 jugadoras en la etapa de clasificación, además de contar con una destacada presencia en los cuadros principales: ocho chilenas en el primer torneo y nueve en el segundo, superando los registros desde el retorno de competencias internacionales al país.



En lo deportivo, los resultados también reflejan un balance positivo: Fernanda Labraña alcanzó una final de singles más dos finales dobles, mientras que Antonia Vergara se consagró campeona en dobles en ambas semanas.



Estos números respaldan el trabajo conjunto de la Federación de Tenis de Chile, LP Chile y el Instituto Nacional de Deportes en impulsar el desarrollo del tenis femenino en territorio nacional.



El LP Open Series by IND regresará en el segundo semestre con dos nuevos torneos programados para el mes de agosto.