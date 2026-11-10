Alejandro Tabilo conoció a su rival para el debut en el ATP 250 de Estocolmo

El tenista nacional Alejandro Tabilo (31° del ranking mundial) conoció este martes a su rival para estrenarse en el ATP 250 de Estocolmo, certamen donde disputará el último torneo de su temporada 2026.

La primera raqueta chilena se medirá en los octavos de final ante el italiano Lorenzo Sonego (115°), quien aseguró su boleto tras derrotar en primera ronda al francés Quentin Halys (45°) por parciales de 6-4 y 7-6.

Tabilo debutará directo en octavos, ya que tuvo libre la primera fase por su condición de cuarto favorito.

El cruce entre el chileno y el europeo quedó programado para este miércoles 11 de noviembre, a partir de las 09:00 horas (12:00 GMT) en el primer turno de la cancha central.

Tabilo intentará finalizar su campaña con un balance positivo tras su reciente despedida en el Masters 1.000 de París, donde se inclinó en el debut frente al español Rafael Jódar (11°) y retrocedió un casillero en el escalafón mundial.