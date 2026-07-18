Alejandro Tabilo se despidió del ATP de Bastad tras caer en semifinales ante Andrey Rublev
El chileno perdió en tres sets ante el tenista ruso.
El chileno perdió en tres sets ante el tenista ruso.
El chileno Alejandro Tabilo, 31° en el ranking mundial, se despidió del ATP 250 de Bastad, en Suecia, tras perder con el ruso Andrey Rublev (16°) en las semifinales.
Rublev necesitó dos horas y 12 minutos para imponerse por 6-4, 4-6 y 6-4 ante la primera raqueta nacional.
En la primera manga, Rublev rompió el servicio de Tabilo en el tercer juego, y con eso fue suficiente para tomar ventaja en el partido.
Tabilo reaccionó en el segundo set y mostró un juego más consistente, y asestó dos quiebres al ruso para quedarse con el parcial y forzar la definición del partido en la tercera manga.
Finalmente, Rublev volvió a imponer su jerarquía y, tras quebrar en el séptimo game, se adelantó en el tablero y sostuvo el nivel para despachar al oriundo de Canadá.
En la final, Rublev, primer favorito, enfrentará al segundo sembrado, el italiano Luciano Darderi (18°), quien venció en el primer turno de la jornada al paraguayo Daniel Vallejo (71°) por 6-4, 6-7(11) y 6-3.
Tabilo, por su lado, tendrá su próximo desafío en Portugal, en el ATP de Estoril.