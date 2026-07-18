Alejandro Tabilo se despidió del ATP de Bastad tras caer en semifinales ante Andrey Rublev

El chileno Alejandro Tabilo, 31° en el ranking mundial, se despidió del ATP 250 de Bastad, en Suecia, tras perder con el ruso Andrey Rublev (16°) en las semifinales.

Rublev necesitó dos horas y 12 minutos para imponerse por 6-4, 4-6 y 6-4 ante la primera raqueta nacional.

En la primera manga, Rublev rompió el servicio de Tabilo en el tercer juego, y con eso fue suficiente para tomar ventaja en el partido.

Tabilo reaccionó en el segundo set y mostró un juego más consistente, y asestó dos quiebres al ruso para quedarse con el parcial y forzar la definición del partido en la tercera manga.

Finalmente, Rublev volvió a imponer su jerarquía y, tras quebrar en el séptimo game, se adelantó en el tablero y sostuvo el nivel para despachar al oriundo de Canadá.

En la final, Rublev, primer favorito, enfrentará al segundo sembrado, el italiano Luciano Darderi (18°), quien venció en el primer turno de la jornada al paraguayo Daniel Vallejo (71°) por 6-4, 6-7(11) y 6-3.

Tabilo, por su lado, tendrá su próximo desafío en Portugal, en el ATP de Estoril.