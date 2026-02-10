Alejandro Tabilo tiene programación para la segunda ronda del ATP de Buenos Aires

Luego de lo que fue su debut triunfal de este martes, el tenista nacional Alejandro Tabilo (71° del ranking mundial) conoció esta misma tarde la programación para su duelo de segunda ronda en el ATP de Buenos Aires.

En dicha instancia, el chileno se verá las caras con el brasileño Joao Fonseca (33°), tercer cabeza de serie del torneo y defensor del título, duelo que arrancará este miércoles en el tercer turno de la cancha central, es decir, no antes de las 18:30 horas (21:30 GMT).

El único cruce entre la primera raqueta nacional y el joven talento de 19 años tuvo lugar en los cuartos de final del ATP de Bucarest en 2024, con victoria para "Jano" por 4-6, 7-6 (5) y 6-4.

En caso de ganar, "Ale" enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre los argentinos Román Andrés Burruchaga (104°) y Tomás Martín Etcheverry (54°).

Pero el pleito con el oriundo de Río de Janeiro no será el único que tendrá este miércoles Alejandro Tabilo, quien también verá acción en dobles junto al español Pedro Martínez para medirse con el binomio compuesto por el trasandino Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard.

Tomás Barrios (114°), por su lado, aún no tiene programación para su duelo ante el italiano Luciano Darderi (22°), que se espera sea pactado para el jueves.