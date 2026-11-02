Alexander Zverev se estrenó como número 1 en el ranking mundial

El alemán Alexander Zverev lidera la clasificación mundial de la ATP en detrimento del italiano Jannik Sinner, que no juega desde el 12 de julio, en un ranking en el que el español Carlos Alcaraz, tercero, suma 490 puntos con su triunfo del domingo en Viena y su compatriota Rafael Jódar es por primera vez top ten.

Zverev cayó en las semifinales de Viena ante el australiano Alex de Miñaur, perdedor de la final frente a Alcaraz, pero ya tenía asegurado el número uno que se oficializó este lunes.

El alemán suma un total de 9.550 puntos, 100 más que Sinner, y se asegura terminar como líder del escalafón ante las lesiones del italiano.

Jódar, en tanto, de 20 años, entra por primera vez entre los diez mejores.

Top ten mundial de la ATP: