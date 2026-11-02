Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Alexander Zverev se estrenó como número 1 en el ranking mundial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El germano finalmente superó a Sinner para asegurarse el liderato de la clasificación ATP.

Alexander Zverev se estrenó como número 1 en el ranking mundial
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El alemán Alexander Zverev lidera la clasificación mundial de la ATP en detrimento del italiano Jannik Sinner, que no juega desde el 12 de julio, en un ranking en el que el español Carlos Alcaraz, tercero, suma 490 puntos con su triunfo del domingo en Viena y su compatriota Rafael Jódar es por primera vez top ten.

Zverev cayó en las semifinales de Viena ante el australiano Alex de Miñaur, perdedor de la final frente a Alcaraz, pero ya tenía asegurado el número uno que se oficializó este lunes.

El alemán suma un total de 9.550 puntos, 100 más que Sinner, y se asegura terminar como líder del escalafón ante las lesiones del italiano.

Jódar, en tanto, de 20 años, entra por primera vez entre los diez mejores.

Top ten mundial de la ATP:

  • 1° Alexander Zverev (Alemania): 9.550 puntos (+1)
  • 2° Jannik Sinner (Italia): 9.450 (-1)
  • 3° Carlos Alcaraz (España): 6.100 (0)
  • 4° Ben Shelton (Estados Unidos): 4.530 (0)
  • 5° Daniil Medvedev (Rusia): 3.860 (0)
  • 6° Flavio Cobolli (Italia): 3.690 (0)
  • 7° Arthur Fils (Francia): 3.525 (+1)
  • 8° Frances Tiafoe (Estados Unidos): 3.430 (+1)
  • 9° Alex de Miñaur (Australia): 3.410 (+1)
  • 10° Rafael Jódar (España): 3.209 (+1)

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada