Belga David Goffin se despidió del tenis entre lágrimas

David Goffin, tenista belga y exnúmero siete del ranking ATP, puso fin a su carrera profesional a los 35 años, en una emotiva despedida ante cerca de seis mil espectadores en Bruselas, después de 17 temporadas en el circuito.

El jugador de Lieja cerró su trayectoria luego de perder por 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Alex Michelsen en los octavos de final del European Open, torneo que escogió para despedirse frente a su público, tal como anunció en marzo cuando confirmó que dejaría el tenis al finalizar la temporada.

"Ha pasado todo tan rápido. Recuerdo todos los buenos momentos y ya hemos llegado al final. Es difícil. Sólo puedo dar las gracias a todos los que me han permitido tener esta carrera", expresó Goffin entre lágrimas, mientras recibía una prolongada ovación.

Los organizadores prepararon un homenaje con imágenes de su trayectoria y mensajes de antiguos rivales y compañeros, entre ellos Rafael Nadal, Richard Gasquet y Grigor Dimitrov.

"Quería felicitarte por tu increíble carrera. Ha sido un enorme placer compartir entrenamientos, partidos y grandes momentos contigo en el circuito", expresó Nadal en una grabación dedicada al belga.

La emoción aumentó cuando aparecieron los mensajes de su esposa, Stéphanie, y su hija Emmy, de dos años. El tenista agradeció los sacrificios familiares durante su carrera y pronunció una de las frases más emotivas de la jornada: "Nuestra hija es la mayor victoria de mi carrera", aseguró.

Goffin comenzó su trayectoria profesional en 2009 y alcanzó notoriedad internacional en Roland Garros 2012, cuando llegó a octavos de final desde la fase previa y enfrentó a su ídolo, Roger Federer.

El belga conquistó seis títulos ATP y alcanzó el séptimo puesto del ranking mundial en 2017, año en que ganó los torneos de Shenzhen y Tokio y disputó la final de las Finales ATP, después de derrotar a Rafael Nadal y Roger Federer en aquella edición.

También alcanzó cuatro veces los cuartos de final de torneos de Grand Slam y contribuyó a las campañas de Bélgica que llegaron a las finales de la Copa Davis en 2015 y 2017.

Goffin cerró su carrera con la satisfacción de su trayectoria y sin arrepentimientos: "Espero que el joven David estuviera impresionado", reflexionó durante su despedida.