David Goffin anunció que dejará el tenis profesional a final de temporada

El tenista belga David Goffin, de 35 años y actualmente en el puesto 156 del ranking ATP, anunció este viernes que se retirará a final de temporada, tras 17 campañas como profesional.

"Probablemente jugaré todavía algunos torneos que me gustan mucho y luego pondré fin a mi carrera en el torneo de Bruselas a finales de año", dijo Goffin en una entrevista en la radiotelevisión pública RTBF que el de Lieja difundió también en redes sociales.

El tenista, que en 2017 alcanzó el número siete del mundo, la mejor clasificación lograda jamás por un jugador belga en el circuito masculino, añadió que llevaba semanas meditando la decisión, motivada en parte por las lesiones, el desgaste físico y mental y su caída en el ranking.

"Poco a poco se estaba volviendo realmente difícil mantener el nivel y poder hacer el trabajo que hacía falta si quería volver a subir una enésima vez en la clasificación", explicó el tenista, que dijo sentirse "contento, triste y aliviado".

Goffin se estrenó como profesional en 2009 y se dio a conocer mediáticamente en 2012, cuando entró como lucky looser al cuadro de Roland Garros y llegó hasta octavos de final, donde perdió en cuatro sets con el suizo y entonces dominador del circuito, Roger Federer.

El belga atesora seis títulos individuales en su palmarés, conquistados en Kitzbühel (2014), Metz (2014), Shenzhen (2017), Tokio (2017), Montpellier (2021) y Marrakech (2022).

Además, alcanzó los cuartos de final en Roland Garros (2016), el Abierto de Australia (2017) y Wimbledon (2019) y fue finalista del Máster 1.000 de Cincinnati (2019) y finalista de la Copa de Maestros de 2017.