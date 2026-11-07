Ben Shelton y Carlos Alcaraz jugarán la gran final del Masters 1.000 de París

El Masters 1.000 de París 2026 tendrá al estadounidense Ben Shelton (4° ATP) y el español Carlos Alcaraz (3°) como flamantes finalistas, tras imponerse en la ronda de semifinales disputada este sábado.

A primera hora, Shelton derrotó por 5-7, 6-3 y 6-4 al local Luca Van Assche (47°), en dos horas y 16 minutos de acción.

Luego, Alcaraz mostró su jerarquía ante el noruego Casper Ruud (23°) por doble 6-4, estirando su mejor actuación histórica en el certamen parisino.

La definición del título se jugará este domingo 8 de noviembre a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT).