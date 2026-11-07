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Ben Shelton y Carlos Alcaraz jugarán la gran final del Masters 1.000 de París
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Autor: Redacción Cooperativa
El torneo de la capitán francesa tendrá una definición de alto vuelto entre dos Top 5.
El torneo de la capitán francesa tendrá una definición de alto vuelto entre dos Top 5.
El Masters 1.000 de París 2026 tendrá al estadounidense Ben Shelton (4° ATP) y el español Carlos Alcaraz (3°) como flamantes finalistas, tras imponerse en la ronda de semifinales disputada este sábado.
A primera hora, Shelton derrotó por 5-7, 6-3 y 6-4 al local Luca Van Assche (47°), en dos horas y 16 minutos de acción.
Luego, Alcaraz mostró su jerarquía ante el noruego Casper Ruud (23°) por doble 6-4, estirando su mejor actuación histórica en el certamen parisino.
La definición del título se jugará este domingo 8 de noviembre a las 11:00 horas de Chile (14:00 GMT).