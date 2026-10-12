Bergs dio el golpe y eliminó a Alcaraz en la tercera ronda del Masters de Shanghái

El español Carlos Alcaraz (3° ATP) sufrió una dura eliminación en la tercera etapa del Masters 1000 de Shanghái, China, tras caer a manos del belga Zizou Bergs (39°) este lunes.

El segundo favorito venía de debutar con un sólido triunfo ante Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda, pero se despidió del torneo con un marcador en contra de 7-5 y 7-6 (4), en dos horas y dos minutos.

El belga pegó con el primer quiebre del partido. Alcaraz también logró romper el saque contrario poco después, pero Bergs asestó un segundo break para llevarse el set inicial.

La caída en el comienzo frustró notablemente al español, quien gritó "¡no puedo jugar por intuición!", junto con quejarse por el bote de la pelota, en su opinión más alto de lo que debería.

Alcaraz mejoró su servicio y tuvo una efectividad total en el segundo saque. Sin embargo, aquello no bastó, pues Bergs quebró en el undécimo game. Aunque el hispano, favorito del público, logró llegar al tie break, el belga logró coronar el encuentro y clasificar a octavos de final.

De esta manera, Bergs empató el historial con Alcaraz, quien había ganado su único duelo anterior en el Abierto de Tokio 2025. Por el lado del español, Shanghái sigue siendo un terreno inexpugnable, siendo su mejor resultado los cuartos de final de 2024.

El próximo rival de Bergs será el ganador del duelo entre el estadounidense Tommy Paul (18°) y el monegasco Valentin Vacherot (14°), el vigente campeón del torneo chino.