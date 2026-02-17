¿Cuándo y dónde ver a Alejandro Tabilo en la segunda ronda del ATP de Río de Janeiro?

Alejandro Tabilo, único chileno que queda en competencia en el ATP 500 de Río de Janeiro, afrontará este miércoles la segunda ronda del torneo en Brasil, enfrentando a uno de los "Lucky Loser", el italiano Francesco Passaro.

Tabilo, 68° en el ranking ATP, llega como favorito al compromiso tras haber arrasado en poco más de una hora al estadounidense Emilio Nava (76°) en la primera fase.

Passaro (163°), por su lado, dio la sorpresa y eliminó al croata Dino Prizmic (122°) por 6-3 y 6-4.

Tabilo y Passaro solo se han enfrentado una vez en el historial, con un triunfo para el chileno el año pasado, en el Challenger de Cancún, con un 6-1 y 6-4 a favor de Tabilo en un torneo de pista dura.

El duelo está programado para el último turno en la cancha "Guga Kuerten", cerca de las 21:00 horas (00:00 GMT), justo después del partido que protagonizarán los argentinos Francisco Cerúndolo (19°) y Thiago Tirante (92°).

El duelo entre Tabilo y Passaro sólo tendrá transmisión por streaming, en la plataforma Disney+.

También podrás seguir el resultado en vivo en Cooperativa.cl.