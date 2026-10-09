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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en el Masters de Shanghai?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno enfrentará al español Pablo Carreño Busta.

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El chileno Alejandro Tabilo, 30° en el ranking mundial, enfrentará este sábado al español Pablo Carreño Busta (65°), en su debut en el Masters 1.000 de Shanghai, en China.

El partido está programado en el segundo turno del Court 4, y arrancará cerca de las 03:00 horas de la madrugada de este sábado (06:00 GMT), y será transmitido de forma íntegra en streaming, en la plataforma Disney+ Premium.

También tendrá cobertura parcial en TV cable, en las señales de ESPN, ya que la cadena también cubrirá los otros partidos que se disputarán en simultáneo.

Tabilo llegó a esta instancia de forma directa, por su condición de 29° cabeza de serie, mientras que Carreño avanzó tras remontar en la primera fase al argentino Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3.

En el historial, Tabilo y Carreño han jugado tres veces, con dos triunfos para el español (ATP Cup 2022 y Challenger de Olbia 2025), aunque el último antecedente es victoria para el chileno, en el Masters de Roma en esta temporada.

El ganador del duelo entre Tabilo y Carreño enfrentará al vencedor del cruce entre el argentino Camilo Ugo Carabelli (77°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°).

 

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