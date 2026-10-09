¿Cuándo y dónde ver el estreno de Alejandro Tabilo en el Masters de Shanghai?
El chileno enfrentará al español Pablo Carreño Busta.
El chileno enfrentará al español Pablo Carreño Busta.
El chileno Alejandro Tabilo, 30° en el ranking mundial, enfrentará este sábado al español Pablo Carreño Busta (65°), en su debut en el Masters 1.000 de Shanghai, en China.
El partido está programado en el segundo turno del Court 4, y arrancará cerca de las 03:00 horas de la madrugada de este sábado (06:00 GMT), y será transmitido de forma íntegra en streaming, en la plataforma Disney+ Premium.
También tendrá cobertura parcial en TV cable, en las señales de ESPN, ya que la cadena también cubrirá los otros partidos que se disputarán en simultáneo.
Tabilo llegó a esta instancia de forma directa, por su condición de 29° cabeza de serie, mientras que Carreño avanzó tras remontar en la primera fase al argentino Mariano Navone por 4-6, 7-5 y 6-3.
En el historial, Tabilo y Carreño han jugado tres veces, con dos triunfos para el español (ATP Cup 2022 y Challenger de Olbia 2025), aunque el último antecedente es victoria para el chileno, en el Masters de Roma en esta temporada.
El ganador del duelo entre Tabilo y Carreño enfrentará al vencedor del cruce entre el argentino Camilo Ugo Carabelli (77°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (6°).