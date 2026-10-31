Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.4°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

De Miñaur dio la sorpresa ante Zverev y jugará ante Alcaraz la final de Viena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El australiano superó al tenista alemán, primero favorito en el torneo en Austria.

De Miñaur dio la sorpresa ante Zverev y jugará ante Alcaraz la final de Viena
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El australiano Alex De Miñaur, décimo en el ranking mundial, dio la sorpresa este sábado en el ATP 500 de Viena al vencer al alemán Alexander Zverev, futuro número uno del mundo y primer favorito, y clasificó a la final, en donde enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°).

De Miñaur, contra pronóstico, se impuso por 6-4, 1-6 y 7-6(4), en un intenso duelo que se extendió por más de dos horas y media en la capital de Austria.

Con el triunfo, De Miñaur logró recortar su distancia en el historial con Zverev, sumando su quinto triunfo en 14 encuentros disputados (nueve victorias a favor del alemán).

En la final, De Miñaur enfrentará al segundo favorito del torneo, el español Carlos Alcaraz (3°), quien eliminó en la otra semifinal al ruso Daniil Medvedev (5°), por 6-4 y 7-6(2).

El ATP 500 de Viena tendrá su final este domingo, a las 10:00 horas (13:00 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada