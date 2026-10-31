De Miñaur dio la sorpresa ante Zverev y jugará ante Alcaraz la final de Viena

El australiano Alex De Miñaur, décimo en el ranking mundial, dio la sorpresa este sábado en el ATP 500 de Viena al vencer al alemán Alexander Zverev, futuro número uno del mundo y primer favorito, y clasificó a la final, en donde enfrentará al español Carlos Alcaraz (3°).

De Miñaur, contra pronóstico, se impuso por 6-4, 1-6 y 7-6(4), en un intenso duelo que se extendió por más de dos horas y media en la capital de Austria.

Con el triunfo, De Miñaur logró recortar su distancia en el historial con Zverev, sumando su quinto triunfo en 14 encuentros disputados (nueve victorias a favor del alemán).

En la final, De Miñaur enfrentará al segundo favorito del torneo, el español Carlos Alcaraz (3°), quien eliminó en la otra semifinal al ruso Daniil Medvedev (5°), por 6-4 y 7-6(2).

El ATP 500 de Viena tendrá su final este domingo, a las 10:00 horas (13:00 GMT).