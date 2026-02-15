Francisco Cerúndolo derrotó a Luciano Darderi y conquistó el ATP de Buenos Aires

La tercera fue la vencida para el argentino Francisco Cerúndolo porque luego de dos finales perdidas, este domingo se impuso por 6-4 y 6-2 al italiano Luciano Darderi (22) y se quedó con el título del ATP 250 de Buenos Aires.

Luego de una mañana lluviosa y en una tarde nublada, Cerúndolo (puesto 19 en la ATP y máximo favorito) se impuso con autoridad ante el segundo sembrado tras una hora y 38 minutos en la pista central del escenario "Guillermo Vilas", que estuvo colmada.

Luego de las finales perdidas en 2021 ante su compatriota Diego Schwartzman y el año pasado ante el brasileño Joao Fonseca, el argentino conquistó el cuarto título de su carrera tras los logrados en Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024.