El tenista italiano Jannik Sinner (2° de la ATP) pasará por el quirófano para tratar la lesión en la rodilla derecha que le mantiene apartado de la competición desde Wimbledon y se desplazará a Finlandia para someterse a una intervención este martes.

El italiano podría permanecer alejado de las pistas varios meses y perderse, entre otros, el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, previsto para enero.

Según adelantó la prensa local, la decisión llega después de varias semanas de tratamiento y consultas con distintos especialistas.

Sinner será intervenido por el cirujano finlandés Lasse Lempainen, que examinó al tenista durante el pasado fin de semana en Milán y está especializado en lesiones musculares y tendinosas.

El jugador, de 25 años, arrastraría una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, conocida como síndrome de la cintilla iliotibial.

El problema comenzó a manifestarse a finales de julio, durante la reanudación de los entrenamientos en Montecarlo, después de que conquistara Wimbledon, el día 12 de ese mes, al derrotar en la final al alemán Alexander Zverev.