Jannik Sinner superó a Rublev y rompió histórico récord de Djokovic

El italiano Jannik Sinner derrotó este jueves con autoridad al ruso Andrey Rublev por 6-2 y 6-4, y avanzó a las semifinales del Masters 1.000 de Roma, único torneo de esta categoría que todavía falta en su palmarés.

Con esta victoria, el número uno del mundo alcanzó 32 triunfos consecutivos en torneos Masters 1.000 y superó el récord de 31 que tenía Novak Djokovic.

Sinner dominó desde el arranque, quebró temprano el servicio de Rublev y cerró el partido en una hora y 31 minutos ante un estadio completamente volcado a su favor.

El italiano espera ahora en semifinales al ganador del duelo entre el español Martín Landaluce y el ruso Daniil Medvedev, mientras en Roma crece la ilusión de una inédita final italiana si también avanza Luciano Darderi.

Además, Sinner buscará acercarse al prestigioso Career Golden Masters, distinción reservada para quienes ganan los nueve torneos Masters 1.000.