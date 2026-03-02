Jarry sigue en mala racha: Desperdició cinco match points y perdió en la qualy de Indian Wells

El chileno Nicolás Jarry, 154° en el ranking ATP, estiró su negativa racha de derrotas al perder de forma increíble este lunes en la primera ronda de la qualy de Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada.

Jarry perdió ante el italiano Francesco Maestrelli (114°) por 6-4, 4-6 y 7-6(7), en un partido donde desperdició cinco match points en el tiebreak.

En la primera manga, el nieto de Jaime Fillol entregó su servicio en el quinto game, donde cometió dos doble faltas. Y si bien tuvo cuatro break points en el décimo, no las pudo concretar y el europeo abrochó el parcial.

En el segundo episodio, el santiaguino malogró cuatro puntos de quiebre en el cuarto game. Y cuando parecía que todo se encaminaba a un tiebreak, "Nico" consiguió una ruptura en el décimo juego para forzar a un tercer capítulo.

En el set final, el cotejo estuvo bastante parejo y el nacional salvó un punto de quiebre en el noveno game. Al final, todo se resolvió en el tiebreak, donde el chileno llegó a estar 6-2, pero de manera increíble no aprovechó cinco match points y el triunfo fue para el italiano.

Con esta derrota, Jarry sumó 11 partidos sin ganar. La última vez fue el 4 de julio de 2025, en la tercera ronda de Wimbledon, ante el brasileño Joao Fonseca.

El próximo desafío de Jarry será el Challenger de Punta Cana, en República Dominicana.