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Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Jódar tumbó a Medvedev y definirá el título de Shanghái ante su compatriota Davidovich

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / EFE

El Masters 1.000 chino tendrá un campeón español por primera vez.

Jódar tumbó a Medvedev y definirá el título de Shanghái ante su compatriota Davidovich
 EFE
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El tenista español Rafael Jódar (13° ATP) logró un triunfazo ante el ruso Daniil Medvedev (6°) para instalarse en la final del Masters 1.000 de Shanghái, donde enfrentará a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina (26°).

Jódar dio el golpe con un marcador de 6-3 y 6-4 en una hora y 44 minutos de partido.

El resultado no solo supone la primera final de un Másters 1.000 en la incipiente carrera de Jódar, sino además aseguró que el torneo de Shanghái tendrá por primera vez un campeón español.

Además de buscar el título este domingo 18 de octubre (05:30 horas de Chile), Jódar también tendrá su primer cara a cara con Davidovich, que en semifinales eliminó a Alexander Zverev (5-7, 6-4 y 6-3).

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