Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.6°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Las semifinales del Chile Open

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sigue los resultados en vivo y online.

Las semifinales del Chile Open
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Sigue en vivo y online los marcadores de los duelos que dan vida a las semifinales del ATP 250 de Santiago que se disputa en el Court "Jaime Fillol" de San Carlos de Apoquindo.

Sábado 28 de febrero

- Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Yannick Hanfmann (ALE), finalizado. 3-6, 4-6

- Sebastián Báez (ARG) vs. Luciano Darderi (ITA), 19:30 horas

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada