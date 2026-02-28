Alerta roja en Curepto por incendio forestal cercano a viviendas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró, la tarde de este sábado, alerta roja en la comuna de Curepto (Región del Maule) por el avance de un incendio forestal cercano a sectores poblados.

El siniestro, denominado "Cruce el Membrillo", ha consumido una superficie preliminar de 4 hectáreas y es combatido por brigadas terrestres y recursos aéreos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en conjunto con personal de Bomberos.

La declaración de alerta roja permite la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles -adicional a lo desplegado por Conaf y Bomberos- para controlar la emergencia, dada su extensión y severidad.

Senapred recomendó mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación.