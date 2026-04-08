Medvedev perdió por un doble 6-0 ante Berrettini en Montecarlo

Matteo Berrettini dio la gran sorpresa en los dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo al eliminar a Daniil Medvedev con un aplastante doble 6-0 en apenas 51 minutos de partido.

Para el tenista ruso, esta es la primera vez en su carrera que sufre una derrota por tal diferencia.

El italiano quebró el servicio de su rival en todas las oportunidades que dispuso, mientras que Medvedev solo logró pelear el primer juego del encuentro, donde estuvo a dos ventajas de sumarlo a su favor.

Berrettini llegó a esta instancia con descanso extra, luego de avanzar en la ronda previa por el retiro del español Roberto Bautista.

En los octavos de final del certamen monegasco, el italiano se enfrentará al vencedor de la llave entre el brasileño Joao Fonseca y el francés Arthur Rinderknech.