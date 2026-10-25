Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago26.5°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Musetti terminó cuatro años de sequía y conquistó el ATP de Lyon

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El italiano derrotó a Taylor Fritz en dos sets y cortó una racha de siete finales perdidas de manera consecutiva.

Musetti terminó cuatro años de sequía y conquistó el ATP de Lyon
 Archivo Xinhua
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Lorenzo Musetti, tenista italiano y actual número 26 del mundo, conquistó este domingo el título del ATP de Lyon tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz (14°) por 6-3 y 6-4, poniendo fin a una sequía de cuatro años sin levantar un trofeo.

El jugador de 24 años necesitó apenas una hora y 24 minutos para imponerse al segundo favorito del certamen y terminar con una racha de siete finales consecutivas perdidas en el circuito profesional.

Musetti consiguió así el tercer título de su carrera, después de sus consagraciones en Hamburgo y Nápoles durante 2022. Desde entonces, acumuló frustraciones en las definiciones de Queen's, Umag y Chengdu en 2024; Atenas, Chengdu y Montecarlo en 2025; y Hong Kong durante la presente temporada.

El italiano, que llegó a ocupar el quinto puesto del ranking mundial, también enfrentó problemas físicos durante este año, en el que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia y del Masters 1.000 de Cincinnati.

Con esta victoria, Musetti elevó a cinco sus triunfos sobre Fritz en ocho enfrentamientos. Uno de sus antecedentes más destacados frente al estadounidense ocurrió en los cuartos de final de Wimbledon 2024, cuando consiguió avanzar a semifinales después de una batalla de cinco sets.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada