Musetti terminó cuatro años de sequía y conquistó el ATP de Lyon

Lorenzo Musetti, tenista italiano y actual número 26 del mundo, conquistó este domingo el título del ATP de Lyon tras derrotar al estadounidense Taylor Fritz (14°) por 6-3 y 6-4, poniendo fin a una sequía de cuatro años sin levantar un trofeo.

El jugador de 24 años necesitó apenas una hora y 24 minutos para imponerse al segundo favorito del certamen y terminar con una racha de siete finales consecutivas perdidas en el circuito profesional.

Musetti consiguió así el tercer título de su carrera, después de sus consagraciones en Hamburgo y Nápoles durante 2022. Desde entonces, acumuló frustraciones en las definiciones de Queen's, Umag y Chengdu en 2024; Atenas, Chengdu y Montecarlo en 2025; y Hong Kong durante la presente temporada.

El italiano, que llegó a ocupar el quinto puesto del ranking mundial, también enfrentó problemas físicos durante este año, en el que alcanzó los cuartos de final del Abierto de Australia y del Masters 1.000 de Cincinnati.

Con esta victoria, Musetti elevó a cinco sus triunfos sobre Fritz en ocho enfrentamientos. Uno de sus antecedentes más destacados frente al estadounidense ocurrió en los cuartos de final de Wimbledon 2024, cuando consiguió avanzar a semifinales después de una batalla de cinco sets.