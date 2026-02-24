Nicolás Jarry y su hermano Diego cayeron en octavos de final del dobles en el Chile Open

Nicolás Jarry y su hermano Diego Jarry cayeron este martes en los octavos de final del Chile Open, tras perder con la dupla del ecuatoriano Gonzalo Escobar y el neerlandés Jean Julien Rojer.

La dupla de los hermanos Jarry, invitados con wild card, batallaron por casi dos horas, pero no pudieron contra el binomio rival, perdiendo por 7-5 y 7-6(10).

De esta forma, Jarry se despidió del torneo, tras la eliminación que sufrió ante Dino Prizmic en la primera ronda del cuadro principal del torneo ATP 250.