Norrie venció a Tirante y se citó en Madrid con un Sinner que arrolló a Moller
El británico buscará volver al Top 20 midiéndose con el líder del ranking.
El británico buscará volver al Top 20 midiéndose con el líder del ranking.
El británico Cameron Norrie (23° ATP) acabó con las expectativas del argentino Thiago Agustín Tirante (75°) en el Masters de Madrid con un triunfo en tres sets que lo citó con el italiano Jannik Sinner (1°) en octavos de final.
Norrie se impuso por 7-5 y 7-6(5) en una hora y 48 minutos, situándose por por segunda vez entre los dieciséis mejores del evento de la Caja Mágica, después de su participación del 2022, y ahora pretende regresar al top 20 del que salió en febrero del 2024.
Al frente estará un Sinner que no dejó opción alguna al danés Elmer Moller (169°), un jugador procedente de la fase previa que por primera vez jugó la tercera ronda de un Masters 1000 gracias a la retirada del canadiense Gabriel Diallo (36°) durante su duelo en la etapa anterior.
El tenista de San Cándido ganó su compromiso por 6-2 y 6-3 sin apenas desgaste, en una hora y 17 minutos; continuando su camino como favorito sin discusión ante la baja de Carlos Alcaraz en el torneo.
La contienda entre Sinner y Norrie se jugará el martes 28 de abril en horario aún por definir.