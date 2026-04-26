Norrie venció a Tirante y se citó en Madrid con un Sinner que arrolló a Moller

El británico Cameron Norrie (23° ATP) acabó con las expectativas del argentino Thiago Agustín Tirante (75°) en el Masters de Madrid con un triunfo en tres sets que lo citó con el italiano Jannik Sinner (1°) en octavos de final.

Norrie se impuso por 7-5 y 7-6(5) en una hora y 48 minutos, situándose por por segunda vez entre los dieciséis mejores del evento de la Caja Mágica, después de su participación del 2022, y ahora pretende regresar al top 20 del que salió en febrero del 2024.

Al frente estará un Sinner que no dejó opción alguna al danés Elmer Moller (169°), un jugador procedente de la fase previa que por primera vez jugó la tercera ronda de un Masters 1000 gracias a la retirada del canadiense Gabriel Diallo (36°) durante su duelo en la etapa anterior.

El tenista de San Cándido ganó su compromiso por 6-2 y 6-3 sin apenas desgaste, en una hora y 17 minutos; continuando su camino como favorito sin discusión ante la baja de Carlos Alcaraz en el torneo.

La contienda entre Sinner y Norrie se jugará el martes 28 de abril en horario aún por definir.