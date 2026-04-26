Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago7.6°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Norrie venció a Tirante y se citó en Madrid con un Sinner que arrolló a Moller

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El británico buscará volver al Top 20 midiéndose con el líder del ranking.

Norrie venció a Tirante y se citó en Madrid con un Sinner que arrolló a Moller
 EFE
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El británico Cameron Norrie (23° ATP) acabó con las expectativas del argentino Thiago Agustín Tirante (75°) en el Masters de Madrid con un triunfo en tres sets que lo citó con el italiano Jannik Sinner (1°) en octavos de final.

Norrie se impuso por 7-5 y 7-6(5) en una hora y 48 minutos, situándose por por segunda vez entre los dieciséis mejores del evento de la Caja Mágica, después de su participación del 2022, y ahora pretende regresar al top 20 del que salió en febrero del 2024.

Al frente estará un Sinner que no dejó opción alguna al danés Elmer Moller (169°), un jugador procedente de la fase previa que por primera vez jugó la tercera ronda de un Masters 1000 gracias a la retirada del canadiense Gabriel Diallo (36°) durante su duelo en la etapa anterior.

El tenista de San Cándido ganó su compromiso por 6-2 y 6-3 sin apenas desgaste, en una hora y 17 minutos; continuando su camino como favorito sin discusión ante la baja de Carlos Alcaraz en el torneo.

La contienda entre Sinner y Norrie se jugará el martes 28 de abril en horario aún por definir.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada