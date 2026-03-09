Novak Djokovic se exigió para clasificar a octavos de final en el Masters de Indian Wells
El serbio necesitó tres sets para doblegar al estadounidense Aleksandar Kovacevic.
El serbio Novak Djokovic, tercero en el ranking mundial, se exigió este lunes para avanzar a octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, tras para batir al tenista local Aleksandar Kovacevic (72°) por 6-4, 1-6 y 6-4.
Djokovic comenzó ganando el partido y parecía tener el control, pero Kovacevic reaccionó y consiguió un inesperado 6-1 para forzar un tercer parcial.
No obstante, en el set final Djokovic impuso su jerarquía para sellar su exigida clasificación a octavos de final, después de dos horas de partido.
Djokovic, ganador en cinco ocasiones de Indian Wells, enfrentará en octavos al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (20°) y el británico Jack Draper (14°), campeón defensor del torneo.