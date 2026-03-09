Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Torneos ATP

Novak Djokovic se exigió para clasificar a octavos de final en el Masters de Indian Wells

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El serbio necesitó tres sets para doblegar al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

El serbio Novak Djokovic, tercero en el ranking mundial, se exigió este lunes para avanzar a octavos de final del Masters 1.000 de Indian Wells, tras para batir al tenista local Aleksandar Kovacevic (72°) por 6-4, 1-6 y 6-4.

Djokovic comenzó ganando el partido y parecía tener el control, pero Kovacevic reaccionó y consiguió un inesperado 6-1 para forzar un tercer parcial.

No obstante, en el set final Djokovic impuso su jerarquía para sellar su exigida clasificación a octavos de final, después de dos horas de partido. 

Djokovic, ganador en cinco ocasiones de Indian Wells, enfrentará en octavos al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (20°) y el británico Jack Draper (14°), campeón defensor del torneo.

En portada