Cambio de mando: Kast asumirá la Presidencia en acto con más de mil invitados

José Antonio Kast asumirá este miércoles 11 de marzo la Presidencia de Chile en una ceremonia que se realizará en el Congreso Nacional de Chile y que contará con más de mil invitados.

El acto se desarrollará en el Salón de Honor del Congreso en Valparaíso y reunirá a delegaciones extranjeras y autoridades nacionales en uno de los hitos institucionales más relevantes del calendario político chileno.

Invitados internacionales y ausencias

La ceremonia contará con la presencia de al menos 12 jefes de Estado. Entre los asistentes confirmados destacan el presidente de Argentina, Javier Milei, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

También asistirán el rey de España, Felipe VI, y la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Entre las ausencias destacadas figura el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como representantes del gabinete del presidente estadounidense Donald Trump.

En cuanto a los expresidentes de Chile, el único que asistirá será Eduardo Frei Ruiz-Tagle, mientras que Michelle Bachelet excusó su presencia y Ricardo Lagos se mantiene retirado de la vida pública.

Agenda previa al cambio de mando

Las actividades oficiales comenzarán el martes con reuniones bilaterales en el Palacio Cousiño, donde el Mandatario electo sostendrá encuentros con autoridades de Ecuador, Bolivia, Panamá y con el rey de España.

Posteriormente se trasladará a la residencia presidencial de Cerro Castillo, donde pernoctará antes de la ceremonia oficial.

El miércoles, tras recibir la banda presidencial, ofrecerá un almuerzo a las delegaciones internacionales en Viña del Mar.

La primera actividad oficial del nuevo gobierno será la inauguración del año escolar en el Liceo Augusto D'Halmar, en la comuna de Ñuñoa.

Vivir en La Moneda: Una señal de "austeridad"

Una de las decisiones simbólicas del nuevo Mandatario será instalar su residencia en el Palacio de La Moneda junto a su esposa, María Pía Adriasola.

Al respecto, el diputado republicano Benjamín Moreno destacó que "es muy bueno que el Presidente esté viviendo en La Moneda por señal de austeridad y porque, además, el trabajo de un Presidente no tiene fin, no tiene descanso; siempre se es Presidente".

Con el inicio del nuevo gobierno también se cerrará la etapa de funcionamiento del comando en la denominada "Moneda chica", ubicada en la comuna de Las Condes, desde donde se coordinó la transición y la preparación del nuevo gabinete.